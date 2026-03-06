الشرع يوضح لسلام دوافع التعزيزات السورية على الحدود
06 March 2026
source: tayyar.org
تلقّى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً من الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب له خلاله عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. كما أكّد للرئيس سلام أن تعزيز الوجود العسكري على الحدود السورية–اللبنانية لا يهدف إلا إلى تعزيز ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي السوري، وهي إجراءات مماثلة لتلك المتخذة على الحدود السورية مع العراق، واشار الرئيس الشرع الى اهمية استمرار التنسيق بين البلدين.
من جهته، شكر سلام الشرع على اتصاله وتضامنه مع الشعب اللبناني، مؤكدا بدوره على أهمية استمرار التشاور والتعاون بين لبنان وسوريا.
