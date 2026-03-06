في اطار عملها الإنساني المتواصل في الشوف، قامت مؤسسة فريد البستاني بالتعاون مع هيئة دير القمر في التيار الوطني الحر بتسليم مساعدات للنازحين المتواجدين في البلدة منذ بدء الأزمة الأخيرة بغية مساعدتهم على تحمّل صعاب المرحلة.