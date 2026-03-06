تفقد عضوا تكتل لبنان القوي، النائبان إدكار طرابلسي ونقولا صحناوي غرفة عمليات لجنة الطوارئ في مبنى بلدية بيروت، وذلك بمرافقة عضوي مجلس بلدية بيروت المحامي إلياس عباس وتيدي بطحيش.

وكان في استقبالهم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وقد اطلع الوفد من المعنيين بشكل مفصل على واقع حركة النزوح الحالية وتوزيع النازحين في مختلف مناطق العاصمة. كما استعرض المجتمعون القدرة الاستيعابية لمدينة بيروت ومراكز الإيواء المتاحة، وناقشوا الحاجات الملحّة والأساسية للأهالي والوافدين، وسبل تعزيز التنسيق لتلبية المتطلبات اللوجستية والإنسانية الضرورية في ظل هذه الظروف الضاغطة.