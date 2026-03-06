أدّت الغارة على بلدة الدوير إلى تدمير منزلين وأسفرت عن استشهاد شقيق الزميل داود رمال المؤهل المتقاعد في الجيش اللبناني يوسف رمال وزوجته نضال حطيط.



كما أصيب شقيق الزميل داوود، إبراهيم رمال، بجروح بالغة.