وزير الدفاع الإسرائيلي يرفع سقف التصعيد على لبنان!
06 March 2026
source: tayyar.org
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز قواته في لبنان، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق ما وصفه بـ"الحسم" في المواجهة مع حزب الله.
وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي عزز انتشاره العسكري داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية سيطرت على نقاط إضافية خلال العمليات الجارية.
وأضاف أن إسرائيل ستواصل تعزيز وجودها العسكري في لبنان في إطار العمليات المستمرة ضد حزب الله، في ظل التصعيد العسكري المتواصل على الجبهة الشمالية.
14 :23
الأمم المتحدة: نحو 50 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم خلال الأسبوع الفائت
14 :21
كهنة جديدة مرجعيون دعوا أبناء المنطقة إلى الصمود وعدم ترك أرضهم تتمة
14 :12
القناة 15 الإسرائيلية: إصابة نجل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في العملية العسكرية على الحدود اللبنانية
14 :11
هل ارتفع سعر الغاز اليوم؟ تتمة
14 :07
الجبهة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي في إصبع الجليل بشمال إسرائيل
14 :02
صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى
