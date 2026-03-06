أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز قواته في لبنان، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق ما وصفه بـ"الحسم" في المواجهة مع حزب الله.



وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي عزز انتشاره العسكري داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية سيطرت على نقاط إضافية خلال العمليات الجارية.



وأضاف أن إسرائيل ستواصل تعزيز وجودها العسكري في لبنان في إطار العمليات المستمرة ضد حزب الله، في ظل التصعيد العسكري المتواصل على الجبهة الشمالية.





