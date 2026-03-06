وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكان عدد من القرى في البقاع، داعيًا إلى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه شمالًا.





وقال أدرعي في منشور عبر منصة X إن التحذير يشمل سكان النبي شيت، الخضر، سرعين الفوقا وسرعين التحتا، مشيرًا إلى أن أنشطة حزب الله في هذه المناطق "تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له".





وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي المساس بالمدنيين"، داعيًا السكان إلى مغادرة المنطقة فورًا لضمان سلامتهم.



