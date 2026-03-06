أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه "بعد أن تم مساء أمس الخميس إجلاء ما مجموعه 28 مريضاً من مستشفيات الساحل وبهمن والرسول الأعظم، تابعت فرق الصليب الأحمر اللبناني المهمة، فأجلت صباح اليوم مريضين من مستشفى بهمن، و5 مرضى من مستشفى الرسول الأعظم، تم نقلهم جميعاً الى مستشفيات خارج بيروت، ولا تزال فرق الصليب الأحمر اللبناني تتابع مهمة الإخلاء وفق طلب المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة".