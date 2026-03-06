أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية، بأنّ "حزب الله يريد مهاجمة إسرائيل من سوريا".

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "الرئيس السوري أحمد الشرع يريد ضرب مواقع "حزب الله" على طول الحدود في منطقة سهل البقاع".