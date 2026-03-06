صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:

تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شهيدها المعاون أوّل علي قاسم مظلوم الذي استشهد بتاريخ 5-3-2026، في أثناء توجّهه إلى مركز خدمته، على متن سيّارة استهدفها العدوّ الإسرائيلي في مدينة زحلة.

نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون أول علي قاسم مظلوم

تاريخ الولادة ومكانها: 15- 10- 1980 / بعلبك

الوضع العائلي: متأهل، ولديه ولدَين

دخل السلك بتاريخ 04-07-2005، وتدرّج بالرّتب الى رتبة معاون أول بتاريخ 15-7-2022.

المراكز التي خدم فيها: معهد قوى الأمن الداخلي – مفرزة سير زحلة – فوج السّيّار الإقليمي في بيروت وجبل لبنان- فوج التّدخل السّريع- فوج السّيّار الثالث – سجن المحكومين – قيادة منطقة جبل لبنان – مخفر يونين – فصيلة برج البراجنة – مصلحة الأسلحة والذخائر – سجن زحلة – مخفر بحمدون – مخفر حمّانا – مخفر عاليه – فصيلة قبر شمول.

حائز على:

– وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرّابعة

– تهنئة خطيّة عدد /2/ صادرة عن وزير الداخليّة والبلديّات

– تنويه خطّي مع مكافأة ماليّة، عدد /1/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي

– تنويه عدد /1/ صادر عن قائد القوى السيّارة.

مُنِحَ بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، وميداليّة الأمن الداخلي، وميداليّة الجدارة، والميداليّة العسكريّة.