صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:



بنزين 98 أوكتان: 1,957,000 ليرة لبنانية (+90000)



بنزين 95 أوكتان: 1,914,000 ليرة لبنانية (+90000)



المازوت: 1,651,000 ليرة لبنانية (+240000)



الغاز: 1,417,000 ليرة لبنانية (00000)