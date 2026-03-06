



كتب الوزير السابق هكتور حجار على فيسبوك:



‏منذ اليوم الأوّل لأزمة النزوح، وضعت نفسي بتصرّف خلية الأزمة في منطقة جزين، بالتنسيق مع رئيس بلدية جزين دافيد الحلو، لمواكبة احتياجات العائلات النازحة في مراكز الإيواء. وفي هذا الإطار، عملت مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الصديقة على تأمين مساعدات غذائية ولوجيستية ومستلزمات أساسية للنظافة، إضافة إلى مادة المازوت للتدفئة والفرش والحرامات لمراكز الإيواء في جزين، بكاسين، بنواتي، روم ولبعا، إلى جانب السعي لتأمين وجبات ساخنة يومية للنازحين. كل الشكر للمؤسسات التي ساهمت واستجابت، ونخصّ بالذكر جمعية ميراث، جمعية SHEILD مؤسسة UNITERMINALS وجمعية "الصحراء خصبة".

سنكمل العمل معًا لتأمين حاجات المجتمع المضيف ومراكز الإيواء في قضاء جزين. كما ندعو كل من يرغب في الدعم، إلى التواصل معنا للمساهمة في هذه الجهود.

