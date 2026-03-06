مصدر إيراني يكشف: هذا هو سبب تراجع إطلاق صواريخنا!
06 March 2026
06 March 2026
tayyar.org
كشف مصدر أمني إيراني مطّلع، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «رغم تدمير جزء من منصّات إطلاق الصواريخ الإيرانية نتيجة الهجمات الأميركية والإسرائيلية، فإن تراجع عدد عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية يعود، قبل أي شيء آخر، إلى تغييرات طرأت على أسلوب إدارة ساحة الحرب».
وأوضح المصدر أن «إيران انتقلت من الضربات الكثيفة والواسعة التي ميّزت الأيام الأولى من الحرب، إلى ضربات تدريجية ولكن شاملة تمتدّ على مستوى المنطقة بأكملها»، مضيفاً أن «طهران لا تريد استهلاك كامل قدراتها العسكرية في وقت قصير، بل تسعى إلى إطالة أمد الحرب بهدف فرض كلفة متزايدة على الطرف المقابل، ومنع تبلور أيّ أفق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، أو ترسيخ معادلة أمنية وعسكرية جديدة تصبّ في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل».
09 :46
مطلوب صفائح دموية (Platelets) في مستشفى رزق للمريض داوود جرجـي داوود فصائل الدم المطابقة للتبرع: B+ / B− / O+ / O− / AB+ / AB− 70252562
09 :44
غارة إسرائيلية تستهدف دورس في بعلبك
09 :42
طيران حربي يدخل أجواء بيروت على علو منخفض
09 :35
رسالة سورية واضحة: لن نقف على الحياد! تتمة
09 :12
"بيزنس" الإيجارات في زمن المأساة: ارتفاع بنسبة ٤٠٠%! (الأخبار) تتمة
09 :11
جدول جديد لأسعار المحروقات! تتمة
قاسم يدفع نحو «لبننة» الحرب
وهاب: المنطقة لن تعود كما كانت
ليلة عنيفة.. أكثر من 10 غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية!
سلسلة غارات ليلية عنيفة على بلدات جنوبية!
الأخبار: أكبر عملية تهجير لنحو مليون لبناني: المقاومة تصدّ التوغلات وتهاجم العدو عند الحدود
الأخبار: اقتراح قانون للتيار: التمديد 4 أشهر
عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 آذار 2026
الأنباء الكويتية: توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات
الشرق الأوسط السعودية: "الحزب" يصدر تحذيراً لسكان البلدات الحدودية الإسرائيلية لإخلائها
الجمهورية: بري يتواصل مع «الحزب...
الجمهورية: الحكومة اللبنانية نحو مواجهة ديبلوماسية وأمنية مع إيران
سكاي نيوز عربية: قوات دولية تتدفق إلى الشرق الأوسط مع تصاعد حرب إيران
الصحافي محمد حميه: التقصير الحكومي متعمد!
مخاتير يتلقون إتصالات من جيش العدو الإسرائيلي!
بن غفير: " الحزب " إستبق الضربة!
اشتباكات بين العدو الإسرائيلي وقوات الرضوان!
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع!
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان
مرتضى يردّ على النائب مارك ضو: أنت وأمثالك من نواب الصدفة!
رسالة سورية واضحة: لن نقف على الحياد!
06 March 2026
"بيزنس" الإيجارات في زمن المأساة: ارتفاع بنسبة ٤٠٠%! (الأخبار)
06 March 2026
جدول جديد لأسعار المحروقات!
06 March 2026
حجار: سنكمل العمل معًا لتأمين حاجات المجتمع المضيف ومراكز الإيواء في قضاء جزين
06 March 2026
قاسم يدفع نحو «لبننة» الحرب
06 March 2026
خدعة "السبت اليهودي".. تفاصيل جديدة عن استهداف خامنئي بباليستي خرج لحافة الفضاء
06 March 2026
وهاب: المنطقة لن تعود كما كانت
06 March 2026
ليلة عنيفة.. أكثر من 10 غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية!
06 March 2026
سلسلة غارات ليلية عنيفة على بلدات جنوبية!
06 March 2026
ترامب يحدد البلد التالي له بعد إيران..
06 March 2026