كشف مصدر أمني إيراني مطّلع، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «رغم تدمير جزء من منصّات إطلاق الصواريخ الإيرانية نتيجة الهجمات الأميركية والإسرائيلية، فإن تراجع عدد عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية يعود، قبل أي شيء آخر، إلى تغييرات طرأت على أسلوب إدارة ساحة الحرب».



وأوضح المصدر أن «إيران انتقلت من الضربات الكثيفة والواسعة التي ميّزت الأيام الأولى من الحرب، إلى ضربات تدريجية ولكن شاملة تمتدّ على مستوى المنطقة بأكملها»، مضيفاً أن «طهران لا تريد استهلاك كامل قدراتها العسكرية في وقت قصير، بل تسعى إلى إطالة أمد الحرب بهدف فرض كلفة متزايدة على الطرف المقابل، ومنع تبلور أيّ أفق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، أو ترسيخ معادلة أمنية وعسكرية جديدة تصبّ في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل».