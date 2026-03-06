الأنباء الكويتية: في الشأن الانتخابي وبعد توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار مايو المقبل أو في موعد مؤجل في الصيف.

ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة لمكتب المجلس الجمعة، تمهيدا للدعوة الى جلسة عامة تم تحديدها قبل ظهر الاثنين لإقرار التمديد.