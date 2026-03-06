الجمهورية: بري يتواصل مع «الحزب...
06 March 2026
36 secs ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
قال مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، انّ حركة اتصالات بدأ يقودها الرئيس الفرنسي الذي أوفد رئيس أركان الجيوش الفرنسية إلى لبنان وتل ابيب.
واضاف المصدر، انّه بغض النظر عمّا إذا كان الفرنسي له تأثير او لا، المهمّ انّ هناك دولة راعية للاتفاق في لبنان بدأت تتحرّك في خضم العدوان.
ورأى المصدر «انّ اسرائيل تعتمد في موازاة التكثيف الناري الضغط السياسي على الحكومة اللبنانية». لافتاً إلى «انّ ما يقوم به العدو هو وابل صفعات على أيدي لبنان، لأنّه مدّ يده عليه. لكن جبهة الحسم هي الجبهة الأم أي الجبهة الإيرانية». واشار إلى «انّ الصورة غامضة حول مسار الامور ولن تتضح قبل اسبوع».
ونقلت قناة «الميادين» عن مصادر موثوقة لدى الرئيس بري، انّه «قدّم لماكرون مقترحات، أحد أطرها العودة إلى اتفاق تشرين 2024، وانّه يتواصل مع «حزب الله»، بما يضمن حماية الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والعودة إلى صيغة الخطوة خطوة». واضافت أنّه «تمّ الاتفاق على متابعة هذه المقترحات، والرئيس الفرنسي التزم بنقلها لمن يلزم والعودة بأجوبة في هذا المجال».
Just in
05 :15
المُقاومة الإسلاميّة: استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة بصليةٍ صاروخية
05 :12
الأنباء الكويتية: توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات (الأنباء) تتمة
05 :08
لبنان: مراسل الميادين: غارة ثانية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي البلاد في أقل من ساعتين (الأنباء)
05 :02
المفاومة تستهدف مواقع وتجمّعات جيش العدوّ الإسرائيلي في المطلة، المنارة، المرج، هضبة العجل، وثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
05 :01
المقاومة الاسلامية: قصفنا مواقع وتجمعات إسرائيلية في وادي العصافير وتلة الحمامص وبوابة كفركلا ومركبا ورويسات العلم
04 :57
سكاي نيوز عربية: موفدنا إلى البحرين: سماع دوي انفجارات في أجواء المنامة (سكاي نيوز عربية)
All news
الأنباء الكويتية: توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات
-
06 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: البنتاغون: إيران أساءت التقدير... والحرب في بدايتها
-
06 March 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: "الحزب" يصدر تحذيراً لسكان البلدات الحدودية الإسرائيلية لإخلائها
-
06 March 2026
-
الحرس الثوري: قصفنا "تل أبيب" بصواريخ "خيبر شكن".. ومستعدّون لحرب طويلة
-
06 March 2026
-
ترامب: السيناريو الأسوأ هو أن نضرب إيران ويتولى السلطة شخص أسوأ من سابقه
-
06 March 2026
-
تفاحة كل يوم… كيف تؤثر على صحتك؟
-
06 March 2026
-
الجمهورية: الحكومة اللبنانية نحو مواجهة ديبلوماسية وأمنية مع إيران
-
06 March 2026
-
تكاليف تأمين السفن عبر مضيق هرمز تقفز 12 ضعفًا
-
06 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: قوات دولية تتدفق إلى الشرق الأوسط مع تصاعد حرب إيران
-
06 March 2026
-
منتخب تونس يعزز قائمته براني خضيرة قبل المونديال
-
06 March 2026