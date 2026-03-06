weather logo
Tayyar Article

حزب الله: استهدفنا فجر اليوم الجمعة تجمعًا لآليات جيش العدو الإسرائيلي المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام وحقّقنا إصابات مباشرة في صفوفها وأجبرناها على التراجع

  • 06 March 2026
  • 30 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

