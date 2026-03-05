كشف وزير "الأمن" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ما يلي : " اتخذنا قرارا بتنفيذ ضربة استباقية ضد حزب الله لكنه استبق ذلك بمهاجمة "إسرائيل". "

