ردّ الصحافي رضوان مرتضى على تغريدة النائب مارك ضو على "أكس" قائلًا:نائب الصدفة هذا، الذي كان أول برنامج تلفزيوني له مموّلاً من السفارة الأميركية، يأتي اليوم ليحدّثنا عن الشرعية والسيادة ومصلحة لبنان! من يأكل من الصحن الأمريكي الداعم الأول لاسرائيل لا يمكنه أن يحاضر عن الولاء الوطني ومن تستثمر أمريكا في برنامجه لا يمكن أن يكون حريصاً على اللبنانيين من التحريض، بل علينا أن نشكك في دوره والهدف من تمويله وتعويمه، لا سيما أنّ تركيزه الأساس في كل مواقفه على إحداث شرخ طائفي وتحريض على فئة محددة خدمة لمصلحة مموله، بدلاً من تغليب المصلحة الوطنية.الدولة التي لا تحمي أبناءها من القتل يومياً ليست دولة.الدولة التي لم تفعل شيئاً لاستعادة أسرى لبنانيين، ولم تسأل عنهم أصلاً، ليست دولة.الدولة التي لم تحرّر شبراً محتلاً طوال أربعة عشر شهراً، بل توسّع الاحتلال في ظل دبلوماسيتها، ليست دولة.الدولة التي تخشى مواجهة العدو حتى بكلمة ليست دولة.والدولة التي لا تقوم بأيّ من واجباتها، ولا تفعل شيئاً سوى الانبطاح، لا تستحق أن تُحترم أصلاً.هذه "الدولة" نفسها التي تطالب بتسليم سلاح يُقاتل العدو في زمن الحرب، تكون عملياً شريكة في ذبحها. دولة ترفض أن يقاتل جيشها، وترفض حتى أن تطلب منه الانتشار على الحدود لمنع العدو من التمركز مع فارق القدرات. دولة تطلب من الجيش عند كل طلقة أن ينسحب ولا يواجه العدو، لكنها تطلب منه في المقابل نزع سلاح المقاومة واعتقال عناصرها أثناء محاولتهم تحرير الأرض. فهل يُمكن أن تُسمّى دولة؟أنا أريد أن تقوم الدولة بواجبها اتجاه الناس بأن تكترث لمعاناتهم وتغيث الملهوفين منهم وتُبلسم جراحهم وأن تبرهن لأبنائها أنها تستحق أن تكسب ثقتهم لكونها حريصة عليهم. وأنها ليست سلطة وصاية أو أداة احتلال وبأنها جديرة بأن تحكم.لكن أنت وأمثالك من نواب الصدفة، فما تطالبون به ليس كذلك. أنتم أدوات مرتزقة تعيش على التحريض الطائفي واجترار سرديات العدو نفسها.