ماكرون:

- الحكومة اللبنانية تعهدت أمامي بالعمل على السيطرة على المواقع التي يسيطر عليها "الحزب"

- سنعزز تعاوننا مع الجيش اللبناني وسنضع تحت تصرفه مركبات نقل مدرعة إضافة إلى دعم عملياتي ولوجستي

- يجب على "حزب الله" أن يوقف فورًا إطلاق النار باتجاه إسرائيل وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي تدخل بري

- في هذه اللحظة الخطيرة أطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم تمديد الحرب إلى لبنان

- قررت إرسال مساعدات إنسانية بشكل فوري للنازحين