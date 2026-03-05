باسيل: التحريض خنجر بصدر الوطن وخيانة لتاريخنا وغدر لميثاقنا!
05 March 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "أكس":
"كنت جائعاً فأطعمتموني، عطشاناً فسيقتموني، تائهاً فآويتموني"هيدا جوهر مسيحيتنا.
وجوهر وطنيتنا ان الفتنة أخطر سلاح على لبنان والتحريض خنجر بصدر الوطن وخيانة لتاريخنا وغدر لميثاقنا.
هيك بتكون مسيحي وهيك بتكون وطني، وتذكروا انو بدنا نعيش مع بعضنا لأن لبنان لا يزول
20 :07
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع! تتمة
19 :56
ماكرون:
- الحكومة اللبنانية تعهدت أمامي بالعمل على السيطرة على المواقع التي يسيطر عليها "الحزب"
- سنعزز تعاوننا مع الجيش اللبناني وسنضع تحت تصرفه مركبات نقل مدرعة إضافة إلى دعم عملياتي ولوجستي
- يجب على "حزب الله" أن يوقف فورًا إطلاق النار باتجاه إسرائيل وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي تدخل بري
- في هذه اللحظة الخطيرة أطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم تمديد الحرب إلى لبنان
- قررت إرسال مساعدات إنسانية بشكل فوري للنازحين
19 :51
الرئيس الفرنسي: فرنسا ستعزز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية
19 :51
الوكالة الوطنية: غارة على حانين - صور
19 :48
كافة الطرقات الرئيسية في محيط الضاحية اصبحت سالكة دون زحمة سير
19 :46
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان تتمة
قوى الأمن: مفارز السير تعمل على تسهيل أزمة المرور الكثيفة
عطالله: لبنان يحتاج إلى وحدة أبنائه أكثر من أي وقت مضى...
عون يطلب من ماكرون التدخل بشأن الضاحية!
لقاء بين هيكل ورئيس أركان الجيوش الفرنسية بحث في سبل دعم الجيش
بيان لشركة "الميدل إيست"!
بري خلال اتصال مع ماكرون: ما حصل اليوم يشكل خطراً حقيقياً على لبنان
بالفيديو: مراسل "الجديد" تخونه الدموع مباشرةً على الهواء!
بالصور - اليكم مراكز الإيواء التي ما زالت قادرة على الإستيعاب
إلغاء كلّ الرحلات في مطار بيروت؟
بلاسخارت: يعيش البلد كابوسًا جديدًا!
بالفيديو: نزوح سيرًا على الاقدام
الحبتور للرئيس ترامب في رسالة : كيف تقررون زجّ منطقتنا في الحرب...
حالة هلع وخوف في مطار بيروت بعد الإنذار الإسرائيلي!
بالفيديو: هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء
"قصف عشرات المباني في الضاحية"... إعلام إسرائيلي يكشف!
قرار هامّ للحكومة بشأن الحرس الثوري... ماذا جاء فيه؟
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: "قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!"
بيانٌ جديد لـ "طيران الشرق الأوسط"... ماذا جاء فيه؟
مأساة جديدة في بلدة معركة!
إليكم حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان...
