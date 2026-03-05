تضاربت المعلومات حول إلغاء كلّ الرحلات اليوم في 5 آذار من مطار بيروت، وحسب ما ورد على الموقع الخاص بالمطار، فإنّ عددًا من الرحلات ألغي. كما وتم إلغاء عدد من الرحلات غدًا في 6 آذار. (التفاصيل في الصور المرفقة)

كما وأفادت مصادر مطار بيروت للOTV أنّ الحركة مستمرة في مطار بيروت ولا صحة للمعلومات التي تحدثت عن الغاء كامل للرحلات بعد الانذارات الاسرائيلية الواسعة للضاحية الجنوبية