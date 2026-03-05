علّقت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة جانين عينيي بلاسخارت على الإنذار الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية، وكتبت على منصة "أكس": "أمر بإخلاء مساحات واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت بينما لا يزال الناس يفرّون من جنوب لبنان بأعداد غفيرة".

واضافت "يعيش البلد كابوسًا جديدًا، لكن لا يمكن لأي طرف أن يفرض حلاً دائمًا بالقوة".