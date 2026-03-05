بلاسخارت: يعيش البلد كابوسًا جديدًا!
05 March 2026
source: tayyar.org
علّقت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة جانين عينيي بلاسخارت على الإنذار الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية، وكتبت على منصة "أكس": "أمر بإخلاء مساحات واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت بينما لا يزال الناس يفرّون من جنوب لبنان بأعداد غفيرة".
واضافت "يعيش البلد كابوسًا جديدًا، لكن لا يمكن لأي طرف أن يفرض حلاً دائمًا بالقوة".
Just in
18 :32
قوى الأمن: مفارز السير تعمل على تسهيل أزمة المرور الكثيفة تتمة
18 :31
نداء من كاهن القوزح الأب شربل رزق عبر LBCI:
- هناك تقدم إسرائيلي وضيعتنا مسالمة لكنها تتعرض للقصف ولحرق المنازل- هذه أرضنا ونناشد رئيس الجمهورية والفاتيكان التدخل لوقف المجزرة
18 :28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي مجددا في القطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر اختراق مسيرة
18 :27
البحرين: اندلاع حريق في وحدة تابعة لمصفاة شركة بابكو للطاقة إثر قصف صاروخي إيراني واحتواء الحريق دون وقوع إصابات وعمليات المصفاة مستمرة بشكل طبيعي
18 :24
عطالله: لبنان يحتاج إلى وحدة أبنائه أكثر من أي وقت مضى... تتمة
18 :22
أكسيوس عن ترامب: مجتبى خامنئي هو المرشح الأوفر حظا لخلافة المرشد لكن النتيجة غير مقبولة
بالفيديو: نزوح سيرًا على الاقدام
الحبتور للرئيس ترامب في رسالة : كيف تقررون زجّ منطقتنا في الحرب...
حالة هلع وخوف في مطار بيروت بعد الإنذار الإسرائيلي!
بالفيديو: هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء
"قصف عشرات المباني في الضاحية"... إعلام إسرائيلي يكشف!
قرار هامّ للحكومة بشأن الحرس الثوري... ماذا جاء فيه؟
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: "قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!"
بيانٌ جديد لـ "طيران الشرق الأوسط"... ماذا جاء فيه؟
مأساة جديدة في بلدة معركة!
إليكم حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان...
بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل
الحجّار: لتنظيم إيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم
بالفيديو - كاميرات المراقبة توثّق لحظة استهداف سيارة على اوتوستراد زحلة!
بري يدعو الى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب غداً
العودة إلى التعليم الحضوري قد تُستأنف ابتداءً من يوم الثلاثاء؟!
استشهاد مختار هذه البلدة وزوجته في غارة فجرا!
مجزرة جديدة.. استشهاد عائلة بأكملها بغارة على منزلهم!
كماشة الشرق والجنوب: سيناريو الإطباق الكبير على «حزب الله» ومعه لبنان
«إحباط» أميركي من عدم تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية
مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام الكرك-زحلة
