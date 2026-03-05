قالت القناة 14 الإسرائيليّة إنّ "الجيش الإسرائيليّ يعتزم هدم عشرات المباني في الضاحية الجنوبيّة لبيروت."

وأضافت القناة أنّه "لن يُسمح بوجود سكّان في جنوب نهر الليطاني."

وتشهد مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت زحمة سير خانقة مع بدء خروج السكان من منازلهم بعد الإنذار الإسرائيلي.