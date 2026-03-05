"قصف عشرات المباني في الضاحية"... إعلام إسرائيلي يكشف!
05 March 2026
source: tayyar.org
قالت القناة 14 الإسرائيليّة إنّ "الجيش الإسرائيليّ يعتزم هدم عشرات المباني في الضاحية الجنوبيّة لبيروت."
وأضافت القناة أنّه "لن يُسمح بوجود سكّان في جنوب نهر الليطاني."
وتشهد مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت زحمة سير خانقة مع بدء خروج السكان من منازلهم بعد الإنذار الإسرائيلي.
Just in
15 :30
نزوح السكان من مخيم صبرا للفلسطينيين في بيروت
15 :23
حالة هلع وخوف في مطار بيروت بعد الإنذار الإسرائيلي! تتمة
15 :19
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الشياح باتجاه الطيونة
15 :15
بالفيديو: هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء تتمة
15 :12
موجة نزوح كثيفة تشهدها أحياء وشوارع الضاحية الجنوبية
15 :01
زحمة سير خانقة في الضاحية الجنوبية بعد تهديد الجيش الإسرائيلي للإخلاء
