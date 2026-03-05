الحجّار: لتنظيم إيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم
05 March 2026
05 March 2026
source: tayyar.org
واستدعت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني بعد سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران قرب مطار ناختشيفان - أذربيجانشدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على ضرورة التنسيق الدائم بين الإدارات المعنية والسلطات المحلية ووحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية، بما يضمن حسن تنظيم عملية الإيواء وتأمين الحاجات الأساسية للنازحين، والحفاظ على الاستقرار والنظام العام.
Just in
12 :21
غارات إسرائيلية تستهدف الطيبة جنوبًا
12 :12
غارات اسرائيلية على مجدل سلم والشهابية وخربة سلم
12 :09
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
11 :55
وزارة الدفاع الأذربيجانية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث ولن تمر هذه الهجمات دون رد
11 :52
بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل تتمة
11 :49
أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.. من هو المرشد الثالث؟ (Skynews) تتمة
