واستدعت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني بعد سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران قرب مطار ناختشيفان - أذربيجانشدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على ضرورة التنسيق الدائم بين الإدارات المعنية والسلطات المحلية ووحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية، بما يضمن حسن تنظيم عملية الإيواء وتأمين الحاجات الأساسية للنازحين، والحفاظ على الاستقرار والنظام العام.

