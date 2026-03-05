weather logo
Tayyar Article

الخارجية الأذربيجانية: استدعينا السفير الإيراني بعد سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران قرب مطار ناختشيفان - أذربيجان

  • 05 March 2026
  • 5 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

