كاميرات المراقبة توثّق لحظة استهداف سيارة على اوتوستراد زحلة! pic.twitter.com/ukGAiFxCqV — tayyar.org (@tayyar_org) March 5, 2026

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق لحظة استهداف سيارة على أوتوستراد زحلة - الكرك.وأفادت وزارة الصحة عن استشهاد شخصين وإصابة اثنين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على أوتوستراد زحلة – الكرك.