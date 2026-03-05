أشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث للـLBCI أنه في حال سمحت الظروف قد تُستأنف العودة إلى التعليم الحضوري ابتداءً من يوم الثلاثاء حيثما أمكن وذلك تبعًا لتقييم الأوضاع والظروف في حينها.