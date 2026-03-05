العودة إلى التعليم الحضوري قد تُستأنف ابتداءً من يوم الثلاثاء؟!
-
05 March 2026
-
12 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث للـLBCI أنه في حال سمحت الظروف قد تُستأنف العودة إلى التعليم الحضوري ابتداءً من يوم الثلاثاء حيثما أمكن وذلك تبعًا لتقييم الأوضاع والظروف في حينها.
-
Just in
-
10 :56
قبل دقيقتين.. طيار قطري ينقذ أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط (CNN) تتمة
-
10 :51
الخارجية الأذربيجانية: استدعينا السفير الإيراني بعد سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران قرب مطار ناختشيفان - أذربيجان
-
10 :48
موقع واللا الإسرائيلي: تعطل حركة الطيران في مطار بن غوريون جراء قصف إيراني
-
10 :44
"حزب الله": استهدفنا بالصواريخ مواقع العدوّ الإسرائيليّ في الجليل الأعلى
-
10 :41
بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط
-
10 :40
بالفيديو - كاميرات المراقبة توثّق لحظة استهداف سيارة على اوتوستراد زحلة! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
استشهاد مختار هذه البلدة وزوجته في غارة فجرا!
-
مجزرة جديدة.. استشهاد عائلة بأكملها بغارة على منزلهم!
-
كماشة الشرق والجنوب: سيناريو الإطباق الكبير على «حزب الله» ومعه لبنان
-
«إحباط» أميركي من عدم تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية
-
مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام الكرك-زحلة
-
لبنان وإيران والحرب البرّية: سيناريوهات الهجوم وفرض الوقائع
-
دير «القديس يوسف» وقيَم الوحدة: "قلبنا مفتوح لكم"
-
الجيش في مهداف طرفَين: مآخذ غير واقعية!
-
تحذير إسرائيلي عاجل لسكان الجنوب!
-
عزل الجنوب عن البقاع جغرافيًا وعسكريًّا.. التحرّك البري الإسرائيلي المرتقب!
-
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل
-
روسيا اليوم: إسرائيل تتعرض لضربات صاروخية متزامنة ومتتالية وواسعة من إيران وحزب الله وسط انفجارات ضخمة
-
الأنباء الكويتية: زحمة متاجر المواد الغدائية الكبرى
-
الجمهورية: طارت الانتخابات
-
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
مسؤول إسرائيلي رفيع: اخطأنا التقدير بشأن حزب الله.. لم نتوقع انخراط الحزب بهذه الشدة في الحرب
-
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام
-
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر
-
-
Just in
-
10 :56
قبل دقيقتين.. طيار قطري ينقذ أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط (CNN) تتمة
-
10 :51
الخارجية الأذربيجانية: استدعينا السفير الإيراني بعد سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران قرب مطار ناختشيفان - أذربيجان
-
10 :48
موقع واللا الإسرائيلي: تعطل حركة الطيران في مطار بن غوريون جراء قصف إيراني
-
10 :44
"حزب الله": استهدفنا بالصواريخ مواقع العدوّ الإسرائيليّ في الجليل الأعلى
-
10 :41
بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط
-
10 :40
بالفيديو - كاميرات المراقبة توثّق لحظة استهداف سيارة على اوتوستراد زحلة! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قبل دقيقتين.. طيار قطري ينقذ أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط
-
-
-
05 March 2026
-
بالفيديو - كاميرات المراقبة توثّق لحظة استهداف سيارة على اوتوستراد زحلة!
-
-
-
05 March 2026
-
بري يدعو الى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب غداً
-
-
-
05 March 2026
-
12 دولة تسعى للتوسط لوقف الحرب
-
-
-
05 March 2026
-
استشهاد مختار هذه البلدة وزوجته في غارة فجرا!
-
-
-
05 March 2026
-
مجزرة جديدة.. استشهاد عائلة بأكملها بغارة على منزلهم!
-
-
-
05 March 2026
-
كماشة الشرق والجنوب: سيناريو الإطباق الكبير على «حزب الله» ومعه لبنان
-
-
-
05 March 2026
-
«إحباط» أميركي من عدم تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية
-
-
-
05 March 2026
-
مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام الكرك-زحلة
-
-
-
05 March 2026
-
أستراليا ترسل طائرات وفرقًا عسكرية إلى الشرق الأوسط
-
-
-
05 March 2026