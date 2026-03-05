«إحباط» أميركي من عدم تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية
-
05 March 2026
-
20 secs ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
علي بردى -
عزا مصدر أميركي الصمت المطبق لمسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن انفجار الأوضاع عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، إلى أنهم «محبطون للغاية» من عدم قيام السلطات اللبنانية بتطبيق قراراتها المتعلقة بنزع سلاح «حزب الله» ومنع نشاطاته العسكرية والأمنية.
ورفض المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شرط عدم نشر اسمه، اعتبار هذا الصمت بمثابة «ضوء أخضر» لقيام إسرائيل بعملية غزو للأراضي اللبنانية، علماً بأن الإدارة أكدت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات «حزب الله» ونشاطات عناصره المخالفة لاتفاق وقف العمليات العدائية قبل 16 شهراً.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حصل على موافقة الرئيس ترمب لتصعيد العمليات العسكرية والغارات ضد ناشطي «حزب الله» عبر الأراضي اللبنانية وليس في منطقة جنوب نهر الليطاني. ولكنه لم يحصل على الموافقة لتوسيع «الحزام الأمني» الذي تريد إسرائيل إنشاءه في جنوب لبنان.
وذكّر بأن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى هو «الرابط الأساسي» بين إدارة ترمب والمسؤولين اللبنانيين، وهو كان قد أبلغ رئيسي الجمهورية جوزيف عون ومجلس الوزراء نواف سلام قبل تدخل «حزب الله» أن إدارة ترمب تلقت تأكيدات بأن إسرائيل لن تقوم بعمليات عسكرية واسعة ضد لبنان إذا لم يتورط في الحرب ضد النظام في إيران.
-
Just in
-
09 :25
الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف السفن الأميركية والأوروبية والاسرائيلية حال رصدها في مضيق هرمز
-
09 :20
متحدث باسم مجلس الوزراء: سريلانكا تحاول إنقاذ أشخاص على متن سفينة إيرانية أخرى قبالة سواحلها
-
09 :15
مجزرة جديدة.. استشهاد عائلة بأكملها بغارة على منزلهم! تتمة
-
09 :10
شهيدان في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
-
09 :09
كماشة الشرق والجنوب: سيناريو الإطباق الكبير على «حزب الله» ومعه لبنان (نداء الوطن) تتمة
-
09 :02
مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام الكرك-زحلة تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام الكرك-زحلة
-
لبنان وإيران والحرب البرّية: سيناريوهات الهجوم وفرض الوقائع
-
دير «القديس يوسف» وقيَم الوحدة: "قلبنا مفتوح لكم"
-
الجيش في مهداف طرفَين: مآخذ غير واقعية!
-
تحذير إسرائيلي عاجل لسكان الجنوب!
-
عزل الجنوب عن البقاع جغرافيًا وعسكريًّا.. التحرّك البري الإسرائيلي المرتقب!
-
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل
-
روسيا اليوم: إسرائيل تتعرض لضربات صاروخية متزامنة ومتتالية وواسعة من إيران وحزب الله وسط انفجارات ضخمة
-
الأنباء الكويتية: زحمة متاجر المواد الغدائية الكبرى
-
الجمهورية: طارت الانتخابات
-
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
مسؤول إسرائيلي رفيع: اخطأنا التقدير بشأن حزب الله.. لم نتوقع انخراط الحزب بهذه الشدة في الحرب
-
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام
-
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر
-
الأخبار: انحياز السلطة يتوسّع: فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني
-
الأخبار: الرقابة العسكرية تتشدّد حول ما يجري مع لبنان: المقاومة تنتقل إلى القتال المباشر على الحدود
-
رابطة موظفي الإدارة العامة: لتأمين أماكن إقامة لائقة للموظفين النازحين وصرف مساعدة مالية استثنائية
-
الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع
-
-
Just in
-
09 :25
الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف السفن الأميركية والأوروبية والاسرائيلية حال رصدها في مضيق هرمز
-
09 :20
متحدث باسم مجلس الوزراء: سريلانكا تحاول إنقاذ أشخاص على متن سفينة إيرانية أخرى قبالة سواحلها
-
09 :15
مجزرة جديدة.. استشهاد عائلة بأكملها بغارة على منزلهم! تتمة
-
09 :10
شهيدان في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
-
09 :09
كماشة الشرق والجنوب: سيناريو الإطباق الكبير على «حزب الله» ومعه لبنان (نداء الوطن) تتمة
-
09 :02
مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام الكرك-زحلة تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مجزرة جديدة.. استشهاد عائلة بأكملها بغارة على منزلهم!
-
-
-
05 March 2026
-
كماشة الشرق والجنوب: سيناريو الإطباق الكبير على «حزب الله» ومعه لبنان
-
-
-
05 March 2026
-
مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام الكرك-زحلة
-
-
-
05 March 2026
-
أستراليا ترسل طائرات وفرقًا عسكرية إلى الشرق الأوسط
-
-
-
05 March 2026
-
لبنان وإيران والحرب البرّية: سيناريوهات الهجوم وفرض الوقائع
-
-
-
05 March 2026
-
دير «القديس يوسف» وقيَم الوحدة: "قلبنا مفتوح لكم"
-
-
-
05 March 2026
-
الجيش في مهداف طرفَين: مآخذ غير واقعية!
-
-
-
05 March 2026
-
تحذير إسرائيلي عاجل لسكان الجنوب!
-
-
-
05 March 2026
-
عزل الجنوب عن البقاع جغرافيًا وعسكريًّا.. التحرّك البري الإسرائيلي المرتقب!
-
-
-
05 March 2026
-
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل
-
-
-
05 March 2026