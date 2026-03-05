دير «القديس يوسف» وقيَم الوحدة: "قلبنا مفتوح لكم"
جاء في "الأخبار":
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان، حوّلت رئيسة مدرسة «كرمل القديس يوسف»، الراهبة مريم النّور العويط، المجموعة الخاصة بالأهالي على «واتساب» إلى مساحة تلاقٍ للاطمئنان عن الأهالي وأقاربهم، والتخفيف عنهم.
والعويط، التي تشدّد في كلّ اجتماعاتها على أن أولويتها تكمن في تلقين التلاميذ المواطنة قبل المنهج التعليمي، أصرّت في تسجيلاتها الصوتيّة على مدار اليومين الماضيين، على تذكير الأهالي أنّ «دير كرمل القديس يوسف» في المشرف مفتوح للأهالي الذين تركوا منازلهم ويحتاجون إلى مأوى، خاتمةً رسالتها: «قلبنا مفتوح لكم، بالنا عندكم وقلبنا معكم وصلواتنا لكم، ونحن إلى جانبكم ومتضامنون معكم».
09 :25
الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف السفن الأميركية والأوروبية والاسرائيلية حال رصدها في مضيق هرمز
-
09 :20
متحدث باسم مجلس الوزراء: سريلانكا تحاول إنقاذ أشخاص على متن سفينة إيرانية أخرى قبالة سواحلها
-
09 :15
مجزرة جديدة.. استشهاد عائلة بأكملها بغارة على منزلهم! تتمة
-
09 :10
شهيدان في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
-
09 :09
كماشة الشرق والجنوب: سيناريو الإطباق الكبير على «حزب الله» ومعه لبنان (نداء الوطن) تتمة
-
09 :05
«إحباط» أميركي من عدم تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية (الشرق الأوسط) تتمة
-
الجيش في مهداف طرفَين: مآخذ غير واقعية!
-
تحذير إسرائيلي عاجل لسكان الجنوب!
-
عزل الجنوب عن البقاع جغرافيًا وعسكريًّا.. التحرّك البري الإسرائيلي المرتقب!
-
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل
-
روسيا اليوم: إسرائيل تتعرض لضربات صاروخية متزامنة ومتتالية وواسعة من إيران وحزب الله وسط انفجارات ضخمة
-
الأنباء الكويتية: زحمة متاجر المواد الغدائية الكبرى
-
الجمهورية: طارت الانتخابات
-
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
مسؤول إسرائيلي رفيع: اخطأنا التقدير بشأن حزب الله.. لم نتوقع انخراط الحزب بهذه الشدة في الحرب
-
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام
-
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر
-
الأخبار: انحياز السلطة يتوسّع: فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني
-
الأخبار: الرقابة العسكرية تتشدّد حول ما يجري مع لبنان: المقاومة تنتقل إلى القتال المباشر على الحدود
-
رابطة موظفي الإدارة العامة: لتأمين أماكن إقامة لائقة للموظفين النازحين وصرف مساعدة مالية استثنائية
-
الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع
-
المقاومة: استهداف قاعدة تل هشومير وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
-
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى مجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
-
بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
-
مجزرة جديدة.. استشهاد عائلة بأكملها بغارة على منزلهم!
