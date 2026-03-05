جاء في "الأخبار":



منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان، حوّلت رئيسة مدرسة «كرمل القديس يوسف»، الراهبة مريم النّور العويط، المجموعة الخاصة بالأهالي على «واتساب» إلى مساحة تلاقٍ للاطمئنان عن الأهالي وأقاربهم، والتخفيف عنهم.



والعويط، التي تشدّد في كلّ اجتماعاتها على أن أولويتها تكمن في تلقين التلاميذ المواطنة قبل المنهج التعليمي، أصرّت في تسجيلاتها الصوتيّة على مدار اليومين الماضيين، على تذكير الأهالي أنّ «دير كرمل القديس يوسف» في المشرف مفتوح للأهالي الذين تركوا منازلهم ويحتاجون إلى مأوى، خاتمةً رسالتها: «قلبنا مفتوح لكم، بالنا عندكم وقلبنا معكم وصلواتنا لكم، ونحن إلى جانبكم ومتضامنون معكم».