حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، سكان جنوب لبنان داعيًا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجّه شمالًا إلى ما وراء نهر الليطاني.



وأوضح أدرعي أن التحذير يشمل أيضًا سكان مدينتي صور وبنت جبيل، مجددًا التأكيد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد مواقع حزب الله، على حد تعبيره.



وأشار إلى أن "أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بالقوة"، مؤكدًا أن الجيش "لا ينوي المساس بالسكان المدنيين".



كما دعا السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا حرصًا على سلامتهم، محذرًا من أن التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية قد يعرّض الحياة للخطر.



وأضاف أن أي منزل يُستخدم لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف، داعيًا سكان جنوب لبنان إلى الانتقال شمال نهر الليطاني، ومشدّدًا على أن أي تحرك باتجاه الجنوب قد يعرّض حياتهم للخطر.