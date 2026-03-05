إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل
05 March 2026
26 secs ago
source: tayyar.org
أعلن "حزب الله" في بيان حمل الرقم 21، أنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:10 من ليل الأربعاء 04/03/2026 مجمّع الصناعات العسكريّة التابعة لشركة رفائيل جنوب مدينة عكّا المحتلّة، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".
كما أعلن في بيان حمل الرقم 22، أنّ "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 23:10 من ليل الأربعاء 04/03/2026 قاعدة عين زيتيم (مقرّ قيادة لوائي) شمال مدينة صفد المحتلّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".
وفي بيان حمل الرقم 23 أعلن أنه "بعد الاشتباكات البطوليّة لمجاهدي المُقاومة الإسلاميّة مع قوّات العدوّ الإسرائيلي في مدينة الخيام، اضطرّ العدوّ لسحب ما تبقّى من آليّاته وجنوده إلى تلّة الحمامص، وسيصدر بيانًا خاصًّا حول مجريات الاشتباكات البطوليّة لاحقًا".
