الجمهورية: طارت الانتخابات
-
05 March 2026
-
7 mins ago
-
-
source: الجمهورية
-
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:على رغم من تجنّب الحديث العلني في الوقت الراهن عن الملف الانتخابي، فإنّه يفرض نفسه بنداً أساسياً في الكواليس السياسية والرسمية، وخصوصاً أنّ الوقت، وكذلك التطوّرات الأمنية التي استجدّت في الأيام الأخيرة، يبدو أنّها قد بدأت تداهمه بصورة عكسية، وترسم في الأجواء احتمال تأجيل الانتخابات المقرَّرة في العاشر من أيار الجاري.
وربطاً بالمستجدات الأمنية، بالإضافة إلى الضرورات السياسية التي فرضت نفسها في صدارة أولويات المرحلة الراهنة، أوفد رئيس الجمهورية مستشاره أندريه حداد إلى عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. والأجواء تُفيد بأنّ المستويات الرئاسية جميعها تستشعر مستوى عالياً من الخطر على لبنان في هذه المرحلة، وتتقاطع على أولوية الإستقرار الداخلي وانتظام المؤسسات الرسمية والدستورية، ما يوجب أعلى درجات التوحّد والتضامن الداخلي في مواجهة المخاطر التي تتهدّدنا جميعاً. فيما ينعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم لمواكبة التطوّرات.
ما استنفر الداخل على كل مستوياته، هو أنّ التطوّرات الأمنية وتزايد الإعتداءات الإسرائيلية، جاءت في الوقت الحرج انتخابياً، وعلى مسافة أيام قليلة من انتهاء مهلة الترشيحات للإنتخابات التي تنتهي في العاشر من آذار، أي بعد 5 أيام، وهي فترة في ظل التطوّرات المستجدة باتت فترة ميّتة، ربطاً بالظروف الأمنية والمخاطر المحدقة بالداخل والمخاوف التي تحول دون إتمام عملية الترشيح بصورة طبيعية.
وتبعاً لذلك، فإنّ الكرة انتقلت تلقائياً من وزارة الداخلية التي ليس لها صلاحية تمديد المُهَل المنصوص عليها في القانون الانتخابي النافذ، الذي يُحدِّد إقفال باب الترشيح قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، إلى المجلس النيابي، فليس هناك سبيل لتدارك الأمر الانتخابي، سوى بتعديل المهل، ما يوجب انعقاد المجلس النيابي في جلسة تشريعية لهذه الغاية.
على أنّ الظروف الأمنية التي ترخي بثقلها على الواقع الداخلي، باتت تغلّب التوجّه، ليس إلى تعديل مهلة إقفال باب الترشيح وما يتصل بتشكيل اللوائح الانتخابية، بل إلى التمديد للمجلس النيابي. وتشير مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»، إلى أنّ النقاش جدّي على أكثر من صعيد سياسي ونيابي حول هذا الأمر، ويقارب التمديد للمجلس النيابي كأمر واقع لا بُدّ منه في هذه الظروف المفتوحة على وقائع مجهولة، وأمّا فترة التمديد فتتراوح بين سنة أو سنتَين، وثمة أفكار أخرى بتمديد لأطول من سنتَين.
وربطاً بهذا الأمر، تعقد كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس نبيه بري اجتماعاً اليوم، ورجّحت مصادر موثوقة أن يليها اجتماع قريب لهيئة مكتب مجلس النواب، الذي يُمهِّد للدعوة لجلسة تشريعية لإقرار التمديد، ربما قبل نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل
-
Just in
-
07 :50
الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن موجة جديدة واسعة تستهدف بنى تحتية في أنحاء طهران
-
07 :44
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل تتمة
-
07 :38
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقرا في بيروت يستخدمه سلاح الجو التابع لحزب الله
-
07 :36
التحكم المروري: قتيلان و7 جرحى في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
-
07 :35
الحرس الثوري الإيراني: اطلاق الموجة الـ 19 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد مواقع العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية
-
07 :24
الذهب يواصل ارتفاعه! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
مسؤول إسرائيلي رفيع: اخطأنا التقدير بشأن حزب الله.. لم نتوقع انخراط الحزب بهذه الشدة في الحرب
-
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام
-
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر
-
الأخبار: انحياز السلطة يتوسّع: فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني
-
الأخبار: الرقابة العسكرية تتشدّد حول ما يجري مع لبنان: المقاومة تنتقل إلى القتال المباشر على الحدود
-
رابطة موظفي الإدارة العامة: لتأمين أماكن إقامة لائقة للموظفين النازحين وصرف مساعدة مالية استثنائية
-
الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع
-
المقاومة: استهداف قاعدة تل هشومير وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
-
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى مجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
-
بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
-
EXCLUSIVE
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
-
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
-
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
-
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
-
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
-
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!
-
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
-
-
Just in
-
07 :50
الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن موجة جديدة واسعة تستهدف بنى تحتية في أنحاء طهران
-
07 :44
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل تتمة
-
07 :38
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقرا في بيروت يستخدمه سلاح الجو التابع لحزب الله
-
07 :36
التحكم المروري: قتيلان و7 جرحى في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
-
07 :35
الحرس الثوري الإيراني: اطلاق الموجة الـ 19 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد مواقع العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية
-
07 :24
الذهب يواصل ارتفاعه! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل
-
-
-
05 March 2026
-
الذهب يواصل ارتفاعه!
-
-
05 March 2026
-
روسيا اليوم: إسرائيل تتعرض لضربات صاروخية متزامنة ومتتالية وواسعة من إيران وحزب الله وسط انفجارات ضخمة
-
-
-
05 March 2026
-
الأنباء الكويتية: زحمة متاجر المواد الغدائية الكبرى
-
-
-
05 March 2026
-
لماذا يُنصح بالتوقف عن تناول الطعام قبل النوم بـ3 ساعات؟
-
-
05 March 2026
-
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي
-
-
-
05 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
-
-
05 March 2026
-
رونالدو يظهر في تدريبات النصر ويكذب الصحف الأوروبية
-
-
05 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
-
-
05 March 2026
-
الجيش الأميركي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من المتوسط
-
-
-
05 March 2026