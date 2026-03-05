البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال دبلوماسي غربي في بيروت إن تدخلاً أميركياً لدى “إسرائيل” منع استهداف السفارة الإيرانية في بيروت خشية أن يفتح ذلك الباب لحرب سفارات إيرانية مع السفارات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة ومدى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. وقال إن تحييد السفارات مصلحة أميركية ومصلحة “إسرائيل” سواء في الحرب النظامية أو الحرب الموازية التي يمكن أن تقوم بها جهات غير حكومية وإن هذه الفوضى الأمنية إذا وقعت تصعب السيطرة عليها حتى لو توقفت الحرب. واعتبر أن أوروبا لعبت دوراً في التدخل الأميركي لردع التهوّر الإسرائيلي.



كواليس

يؤكد خبراء عسكريون أن التصريحات الأميركية الإسرائيلية حول محدودية الضربات الإيرانية كدليل على النجاح في إضعاف القدرة الصاروخية الإيرانية لا يتناسب مع البيانات الخليجية والبيانات الإسرائيلية حول عدد الصواريخ التي تمّ إسقاطها والرقم الإجمالي لما أطلقته إيران في 4 أيام من حرب 2026 هو 2560 صاروخاً بالستياً وطائرة مسيّرة موزّعة بين 560 صاروخاً بالستياً و2000 طائرة مسيرة مقارنة بـ 1580 صاروخاً بالستياً وطائرة مسيرة في أول أربعة أيام من حرب 2025 توزّعت بين 380 صاروخاً بالستياً و1200 طائرة مسيرة ما يعني أن هذه الحرب شهدت تصاعداً بنسبة 60% في الإجمالي، وتقريباً النسبة ذاتها في كل من الصواريخ والطائرات المسيرة؛ أما نتائج الاستهداف فهي أكبر بكثير في 2026 مقارنة بـ 2025 وما تشهده تل أبيب لم تعرف مثله إلا آخر 4 أيام في حرب 2025؛ أما القواعد الأميركية في الخليج فيؤكد خبراء أميركيون أنها دمّرت تماماً.









اللواء: أسرار



لغز

إتُخذت إجراءات أمنية حول مراكز الإيواء في بيروت، وسط انضباط في المدارس المخصَّصة، بانتظار مصير المواجهة الجارية في الجنوب والمنطقة..



غمز

بات بحكم المؤكَّد أن نواب كتلة بارزة ليسوا بوارد المشاركة في طبخة التمديد للمجلس النيابي، التي باتت مسألة وقت..



همس

تراهن جهات لبنانية على التأثيرات السلبية لشل حركة السفن النفطية عبر مضيق هرمز، لجهة الإسراع بوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران..











نداء الوطن: أسرار



تدرس مصادر غربية احتمال أن يصل التهور الإيراني إلى حد تنفيذ إنزالات على البر الخليجي.



كشفت مصادر مطّلعة أن "حزب الله" يصعّد ضغوطه على حلفائه اللبنانيين والفلسطينيين داخل لبنان، ولا سيّما الجهات التي تتقاضى مخصّصات مالية شهرية منه، لدفعهم إلى الانخراط في تنفيذ عمليات عسكرية ضدّ القوات الإسرائيلية ما يعكس توجّهًا لتوسيع رقعة الاشتباك.