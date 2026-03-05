أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
05 March 2026
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
قال دبلوماسي غربي في بيروت إن تدخلاً أميركياً لدى “إسرائيل” منع استهداف السفارة الإيرانية في بيروت خشية أن يفتح ذلك الباب لحرب سفارات إيرانية مع السفارات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة ومدى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. وقال إن تحييد السفارات مصلحة أميركية ومصلحة “إسرائيل” سواء في الحرب النظامية أو الحرب الموازية التي يمكن أن تقوم بها جهات غير حكومية وإن هذه الفوضى الأمنية إذا وقعت تصعب السيطرة عليها حتى لو توقفت الحرب. واعتبر أن أوروبا لعبت دوراً في التدخل الأميركي لردع التهوّر الإسرائيلي.
كواليس
يؤكد خبراء عسكريون أن التصريحات الأميركية الإسرائيلية حول محدودية الضربات الإيرانية كدليل على النجاح في إضعاف القدرة الصاروخية الإيرانية لا يتناسب مع البيانات الخليجية والبيانات الإسرائيلية حول عدد الصواريخ التي تمّ إسقاطها والرقم الإجمالي لما أطلقته إيران في 4 أيام من حرب 2026 هو 2560 صاروخاً بالستياً وطائرة مسيّرة موزّعة بين 560 صاروخاً بالستياً و2000 طائرة مسيرة مقارنة بـ 1580 صاروخاً بالستياً وطائرة مسيرة في أول أربعة أيام من حرب 2025 توزّعت بين 380 صاروخاً بالستياً و1200 طائرة مسيرة ما يعني أن هذه الحرب شهدت تصاعداً بنسبة 60% في الإجمالي، وتقريباً النسبة ذاتها في كل من الصواريخ والطائرات المسيرة؛ أما نتائج الاستهداف فهي أكبر بكثير في 2026 مقارنة بـ 2025 وما تشهده تل أبيب لم تعرف مثله إلا آخر 4 أيام في حرب 2025؛ أما القواعد الأميركية في الخليج فيؤكد خبراء أميركيون أنها دمّرت تماماً.
اللواء: أسرار
لغز
إتُخذت إجراءات أمنية حول مراكز الإيواء في بيروت، وسط انضباط في المدارس المخصَّصة، بانتظار مصير المواجهة الجارية في الجنوب والمنطقة..
غمز
بات بحكم المؤكَّد أن نواب كتلة بارزة ليسوا بوارد المشاركة في طبخة التمديد للمجلس النيابي، التي باتت مسألة وقت..
همس
تراهن جهات لبنانية على التأثيرات السلبية لشل حركة السفن النفطية عبر مضيق هرمز، لجهة الإسراع بوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران..
نداء الوطن: أسرار
تدرس مصادر غربية احتمال أن يصل التهور الإيراني إلى حد تنفيذ إنزالات على البر الخليجي.
كشفت مصادر مطّلعة أن "حزب الله" يصعّد ضغوطه على حلفائه اللبنانيين والفلسطينيين داخل لبنان، ولا سيّما الجهات التي تتقاضى مخصّصات مالية شهرية منه، لدفعهم إلى الانخراط في تنفيذ عمليات عسكرية ضدّ القوات الإسرائيلية ما يعكس توجّهًا لتوسيع رقعة الاشتباك.
06 :22
االجمهورية: التمديد للمجلس النيابي كأمر واقع لا بُدّ منه (الجمهورية) تتمة
06 :08
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي تتمة
06 :03
أكسيوس عن مسؤولين أميركي وإسرائيلي: الفصائل الكردية الإيرانية تتلقى دعما من الموساد والاستخبارات الأميركية
06 :02
مديرة صندوق النقد الدولي: إذا استمر الصراع لفترة طويلة فسيكون له تأثير على أسعار الطاقة ومعنويات السوق والتضخم
05 :58
وسائل إعلام إسرائيلية: بحسب تقارير فإن بعض الصواريخ التي أطلقتها إيران الليلة كانت صواريخ فرط صوتية متقدمة
05 :54
سكاي نيوز عربية: الجيش الإسرائيلي: شل 300 منظومة دفاع وصاروخ إيراني (سكاي نيوز عربية)
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
مسؤول إسرائيلي رفيع: اخطأنا التقدير بشأن حزب الله.. لم نتوقع انخراط الحزب بهذه الشدة في الحرب
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر
الأخبار: انحياز السلطة يتوسّع: فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني
الأخبار: الرقابة العسكرية تتشدّد حول ما يجري مع لبنان: المقاومة تنتقل إلى القتال المباشر على الحدود
رابطة موظفي الإدارة العامة: لتأمين أماكن إقامة لائقة للموظفين النازحين وصرف مساعدة مالية استثنائية
الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع
المقاومة: استهداف قاعدة تل هشومير وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى مجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
بيان صادر عن قيادة الجيش... هذا ما جاء فيه!
االجمهورية: التمديد للمجلس النيابي كأمر واقع لا بُدّ منه
-
05 March 2026
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي
-
05 March 2026
رونالدو يظهر في تدريبات النصر ويكذب الصحف الأوروبية
-
05 March 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
-
05 March 2026
الجيش الأميركي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من المتوسط
-
05 March 2026
مسؤول إسرائيلي رفيع: اخطأنا التقدير بشأن حزب الله.. لم نتوقع انخراط الحزب بهذه الشدة في الحرب
-
05 March 2026
الشرق الأوسط السعودية: قلق في تل أبيب حول «اليوم التالي» لحرب إيران... احتمال أن يتأجج العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة
-
05 March 2026
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام
-
05 March 2026
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر
-
05 March 2026
لماذ يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟.. العلم يفسر اللغز
-
05 March 2026