رابطة موظفي الإدارة العامة: لتأمين أماكن إقامة لائقة للموظفين النازحين وصرف مساعدة مالية استثنائية
-
04 March 2026
-
11 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلنت "الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة"، في بيان، أن "في ظلّ الظروف القاسية والاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، والناتجة عن العدوان (الاسرائيلي) على بلدنا لبنان، وما نتج عنها من موجات نزوح طاولت شريحة واسعة من العاملين في القطاع العام (موظفي الإدارة العامة، متعاقدين، أجراء، مقدمي الخدمات، عاملين في البلديات، مستخدمي المؤسسات العامة) وعائلاتهم... أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع الإنساني والاجتماعي الخطر".
أضاف البيان: "إنّ الموظف العام الذي أفنى سنوات عمره في خدمة الدولة والمواطن، يجد نفسه اليوم مشرّداً، مهدّداً في أمنه وسكنه واستقراره، من دون أي شبكة أمان حقيقية تحميه وتحفظ كرامته. وعليه، فإنّ الرابطة تطالب بصورة عاجلة وفورية بما يلي:
١- تأمين أماكن إقامة لائقة وآمنة للموظفين النازحين وعائلاتهم، بالتنسيق بين الإدارات الرسمية والجهات المعنية، وبمعايير تحفظ الكرامة الإنسانية.
٢- صرف مساعدة مالية استثنائية (كمنحة سريعة) تعادل قيمتها آخر راتب تقاضاه الموظف مع كامل المخصصات، كحدّ أدنى لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدوها، ولمساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش.
٣- وضع آلية طوارئ واضحة داخل كل وزارة وإدارة لمتابعة أوضاع الموظفين النازحين وضمان استمرار قبض رواتبهم وتعويضاتهم من دون أي تأخير أو اقتطاع.
٤- تخصيص صندوق دعم طارئ لموظفي القطاع العام في حالات الكوارث والأزمات.
٥- ضرورة أن تبدأ الحكومة ووزارة المال بدفع الرواتب الستة الاضافية التي أقرتها مؤخراً من دون زيادة ال tva، والطلب من معالي وزير المال إعطاء الأمر بصرفها بالسرعة القصوى.
٦ - كما وتعلن الهيئة الإدارية عن استعدادها للقيام بدورها كاملاً في المساعدة الميدانية في أي خطوة تساهم في تخفيف العبء عن الموظفين و العاملين في الادارة العامة ومؤسساتها".
وتابع: "وكذلك تطالب الرابطة، ومراعاةً للظروف الاستثنائية، باعتماد تنظيمٍ موقتٍ للدوام الرسمي، على أن يقوم موظفو الادارة بتأمين مصالح المواطنين بدوام بحد أدنى عن طريق المداورة مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الموظفين النازحين".
وختم: "نحذّر من مغبة تجاهل هذه المطالب أو التعامل معها باستخفاف. فكرامة الموظف ليست بندًا ثانويًا في الموازنة، وحقوقه ليست منّة من أحد. إنّ استمرار الصمت الرسمي أو التباطؤ في المعالجة سيُواجَه بخطوات تصعيدية مشروعة تحددها الرابطة بالتشاور مع القواعد"...
-
Just in
-
00 :02
"حزب الله": أوقعنا إصابات في قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة والاشتباكات معها ما زالت مستمرة
-
23 :55
حزب الله: مجاهدو المقاومة استهدفوا قوة من "جيش" العدو الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة
-
23 :43
انتشال 87 جثة بعد غرق سفينة حربية إيرانية استهدفتها أميركا قبالة سريلانكا
-
23 :37
يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: الحدث المتعلق بالأكراد حقيقي وله أهمية كبيرة
-
23 :33
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: مسلحون أكراد إيرانيون بدأوا هجومًا بريًا شمال غرب إيران
-
23 :26
الخارجية الأميركية: على الأميركيين في العراق مغادرة البلاد حالما تسمح الظروف بذلك
-
-
Other stories
-
-
-
الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع
-
المقاومة: استهداف قاعدة تل هشومير وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
-
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى مجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
-
بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
-
EXCLUSIVE
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
-
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
-
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
-
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
-
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
-
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!
-
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
-
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
-
بيان صادر عن قيادة الجيش... هذا ما جاء فيه!
-
برّي مستاء!
-
اليونيفيل: إجلاء عائلتين من تل نحاس
-
نمور "الأحرار": نقف إلى جانب الجيش والسكوت عن الوجود غير الشرعي للنازحين مريب
-
EXCLUSIVE
كواليس - خبراء يتخوفون من استخدام أسلحة غير تقليدية ضد إيران
-
سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها!
-
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية
-
المقاومة استهدفت قاعدة تل هشومير بسرب من المسيرات الانقضاضية
-
-
Just in
-
00 :02
"حزب الله": أوقعنا إصابات في قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة والاشتباكات معها ما زالت مستمرة
-
23 :55
حزب الله: مجاهدو المقاومة استهدفوا قوة من "جيش" العدو الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة
-
23 :43
انتشال 87 جثة بعد غرق سفينة حربية إيرانية استهدفتها أميركا قبالة سريلانكا
-
23 :37
يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: الحدث المتعلق بالأكراد حقيقي وله أهمية كبيرة
-
23 :33
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: مسلحون أكراد إيرانيون بدأوا هجومًا بريًا شمال غرب إيران
-
23 :26
الخارجية الأميركية: على الأميركيين في العراق مغادرة البلاد حالما تسمح الظروف بذلك
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ماكرون: تحدثت الى نتانياهو وطلبت منه الامتناع عن شنّ عملية برية في لبنان
-
-
-
04 March 2026
-
الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع
-
-
-
04 March 2026
-
المقاومة: استهداف قاعدة تل هشومير وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
-
-
-
04 March 2026
-
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى مجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
-
-
-
04 March 2026
-
بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
-
-
-
04 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
-
-
-
04 March 2026
-
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
-
-
-
04 March 2026
-
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
-
-
-
04 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
-
-
-
04 March 2026
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
-
-
04 March 2026