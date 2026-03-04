Tayyar Article
القائد في القوة البحرية التابعة لحرس الثورة: الولايات المتحدة لا تستطيع مرافقة السفن للخروج من مضيق هرمز
04 March 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
22 :44
الحرس الثوري: ضربنا وزارة الدفاع الإسرائيلية ومطار بن غوريون بصواريخ فرط صوتية ومسيرات هجومية
22 :36
استهداف سيارة ثانية على أوتوستراد المطار
22 :36
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان وكريات شمونة ومحيطها بعد رصد تسلل مسيرة
22 :33
قناة إسرائيلية: المستهدف في بيروت هو المسؤول عن إدارة إطلاق النار لدى حزب الله
22 :29
جيش العدو: استهدفنا قبل قليل أحد عناصر "حزب الله" في بيروت
22 :24
ترامب:
- نحن في موقف قوي ضد إيران.. والكثير من القادة الإيرانيين قتلوا
- إيران كانت ستحصل على السلاح النووي بسبب اتفاقها مع أوباما
- أعدنا بناء الجيش الأمريكي.. وأعدنا إيران إلى الخلف كثيرا في الملف النووي بسبب ضرباتنا
