خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
04 March 2026
56 secs ago
source: tayyar.org
تستعد الساحة السياسية لعقد جلسة نيابية يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروع تمديد ولاية المجلس النيابي، في ظل جدل واسع بين الكتل حول مدّة التمديد، التي تشير التوقعات إلى أنها قد تصل لعامين.
وفي هذا الإطار، تبنّى عدد من النواب إعداد اقتراح قانون يقضي بالتمديد لمدة سنتين، ما يثير تساؤلات حول توقيت الانتخابات المقبلة، خصوصًا مع اقتراب انتهاء مهلة تقديم الترشيحات في 10 آذار الجاري.
وتشير مصادر نيابية إلى أن هيئة مكتب المجلس لم تتلقَّ بعد أي دعوة رسمية للاجتماع، الذي من المفترض أن يحدد موعد جلسة التمديد النهائية، ما يضيف عنصراً من الغموض حول الجدول الزمني للقرار المرتقب.
21 :11
الشيخ نعيم قاسم:
- قلنا مرارا ان للصبر حدود وقلنا أن على الدولة أن تكون فاعلة
- قرارات ٥ و٧ اب كانت خطيئة كبرى
- واجبنا أن نعمل كل ما في وسعنا لايقاف هذا المسار الخطير باستمرار العدوان الاسرائيلي الأميركي
- إلى من يسأل عن التوقيت.. أسألهم هل المطلوب أن نصبر إلى ما لا نهاية؟
21 :09
مسؤول إسرائيلي: ندرس ضرب منشآت لبنانية إذا لم تسيطر الحكومة على الوضع
21 :08
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: أسأنا التقدير بشأن القوة التي انضم بها حزب الله للمعركة
21 :02
البيت الأبيض: ترامب سيكون في استقبال جثامين الأميركيين القتلى في حرب إيران
21 :01
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى المجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار تتمة
20 :45
العدو الإسرائيلي: إجلاء 1400 مصاب إلى المستشفيات منذ بداية الحرب مع ايران
