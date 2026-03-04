تستعد الساحة السياسية لعقد جلسة نيابية يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروع تمديد ولاية المجلس النيابي، في ظل جدل واسع بين الكتل حول مدّة التمديد، التي تشير التوقعات إلى أنها قد تصل لعامين.

وفي هذا الإطار، تبنّى عدد من النواب إعداد اقتراح قانون يقضي بالتمديد لمدة سنتين، ما يثير تساؤلات حول توقيت الانتخابات المقبلة، خصوصًا مع اقتراب انتهاء مهلة تقديم الترشيحات في 10 آذار الجاري.

وتشير مصادر نيابية إلى أن هيئة مكتب المجلس لم تتلقَّ بعد أي دعوة رسمية للاجتماع، الذي من المفترض أن يحدد موعد جلسة التمديد النهائية، ما يضيف عنصراً من الغموض حول الجدول الزمني للقرار المرتقب.