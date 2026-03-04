weather logo
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!

  • 04 March 2026
  • 17 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

