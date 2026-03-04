مع توقّع استطالة أمد الحرب وتصاعد ضراوتها، بدأت الأزمات الناجمة عن حجم النزوح الكبير تلقي بثقلها على السلطة الفاقدة للمبادَرة، وعلى البيئة النازحة والمجتمع اللبناني في شكلٍ عام. فأرتال من السيارات لا تزال في الشوارع، في وقت تشدِّد البلديات إجراءاتِها لضبط الأوضاع وترتفع مبالغ الإيجارات في شكلٍ مهول.

وميدانياً، لا تزال المواجهات البرية في أولى أيامها، مع تصاعد الإشتباكات واستهداف الدبابات الإسرائيلية المتوغّلة، وكذلك الغارات التي تؤدي إلى العديد من الشهداء المدنيين.



وكان ليل الحرب اتصل بنهارها، مع الغارات العنيفة المستمرة والتي تركَّزت على الضاحية الجنوبية مرات عدة، وصولاً إلى بعلبك وقراها، وعلى بلدات الجنوب. وفي المقابل، واصل حزب الله استهداف عدد من القواعد العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات.

أما على مستوى الحرب على إيران، فواصلت الولايات المتحدة إعلان انتصارها، مشيرة إلى إغراق سفينة حربية إيرانية، لا بل تدمير سلاح البحرية الإيرانية بالكامل، وإلى أنها تسيطر على سماء إيران. لكن الصواريخ الإيرانية استمرت بالسقوط على إسرائيل وخاصة في تل أبيب والوسط والجنوب، في وقتٍ لفتَ إعلان حلف شمال الأطلسي إسقاط صاروخ إيراني كان يستهدف تركيا الدولة العضو في الحلف.



في هذا الوقت، يبحثُ مجلس الوزراء الخميس أزمة النزوح وكيفية تلبية الإحتياجات. إلى ذلك جدَّد التيار الوطني الحر دعمه للجيش اللبناني من خلال زيارة رئيس "التيار" النائب جبران باسيل قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفدٍ من تكتل "لبنان القوي"، وكان تأكيد على أن هذا الدعم ثابت وليس ظرفياً. وقد شدَّد باسيل على ضرورة إبعاد الجيش عن التجاذب السياسي وتعزيز قدراته، محذِّراً من مخاطر انزلاق البلاد إلى مزيدٍ من الأزمات.



على خط مواز، كانت التحضيرات تتسارع في سبيل إقرار التمديد وسط ازداد الترجيحات أن يمتد لعامين. وأفادت المعلومات أن التوجه لعقد جلسة التمديد الإثنين، في وقت توالت التصريحات المؤيدة له بذريعة الأسباب القاهرة.