بيان صادر عن قيادة الجيش... هذا ما جاء فيه!
04 March 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق بالتزامن مع توغل للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية في خرق فاضح للقرارات الدولية وانتهاك للسيادة اللبنانية، وعقب عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات من الأراضي اللبنانية، تؤكد قيادة الجيش متابعتها لتنفيذ قرارات السلطة السياسية بما يراعي المصلحة الوطنية العليا.
في هذا السياق، تُواصل قيادة الجيش التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism) لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، فيما تنفذ الوحدات العسكرية إعادة
تموضع لبعض النقاط الحدودية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها في ظل الإمكانات المحدودة المتوافرة، وتطبّق تدابير إستثنائية لحفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة في مختلف المناطق. وفي هذا الإطار، ضبطت حواجز الجيش خلال اليومين الماضيين ٢٦ لبنانيًّا وفلسطينيًّا واحدًا في عدة مناطق لحيازتهم أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية.
كما عززت هذه الوحدات انتشارها عند الحدود الشرقية بالتنسيق مع السلطات السورية المعنية.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
