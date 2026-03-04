أفادت معلومات "الجديد" نقلًا عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ رئيس المجلس يبدو اكثر غضباً واستياءً وتوجساً مما كان عليه في حرب الستين يوماً. واستياء الرئيس بري وغضبه يستند الى كونه يشعر بأنه يحمل مسؤولية اهل الجنوب والنازحين.

وأضافت المعلومات أنّ الرئيس بري وصف لزواره تهديد اسرائيل ودعوتها السكان إخلاء جنوب الليطاني بالكارثة. يعتبر أن الانتخابات النيابية باتت خلفنا بعد توافق على التأجيل.