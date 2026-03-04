نمور "الأحرار": نقف إلى جانب الجيش والسكوت عن الوجود غير الشرعي للنازحين مريب
04 March 2026
34 secs ago
source: tayyar.org
عقد النمور اجتماعهم الاسبوعي لبحث التطورات العسكرية على الأراضي اللبنانية جراء ما قام به حزب الله إذ عرض لبنان واللبنانيين وبيئته لخطر الموت والتهجير والدمار منذ انخراطه في حرب إسناد السنوار في غزة وصولا لحرب اسناده لإيران
وفي هذا الصدد يرى النمور انه ان الأوان ان يتخلى الحزب عن دوره العسكري الذي بات خطرا على لبنان وجميع اللبنانيين وندعوه ان يتجاوب وبسرعة مع الدعوات لتسليم سلاحه إلى الجيش ونرى في هذا الأمر حماية للبنان من خطر التدمير. والقتل والتهجير
كما تطرق النمور إلى السكوت المريب والخطير عن بقاء السوريين وباعداد هائلة على الأراضي اللبنانية وهو وجود غير شرعي وغير مبرر على الإطلاق الا اذا كان هناك مؤامرة تحاك ضد لبنان وسلامة أراضيه وبنيه ، وهنا يطالب النمور الجميع من أحزاب وبلديات ومراجع معنية إلى أخذ قرار سريع بترحيل السوريين إلى بلادهم ، والسؤال المطروح لماذا لم يعودوا طالما ان الحرب انتهت في سوريا ، ومطالبتنا هذه ليست الا لحث الجميع إلى اعلان موقف صريح وعلني بموضوع الوجود السوري الخطير داخل مناطقنا وقرانا، والذي يجب وضع حد سريع له مهما كلف الامر .
ويؤكد النمور مجددا وقوفهم إلى جانب رئيس الجمهورية والجيش والقوى الأمنية "هكذا كنا وهكذا نبقى" وهذا ما تعلمناه في مدرسة الرئيس كميل شمعون والقائد الشهيد داني شمعون والشمعونيون اليوم مدعوون ان يكونوا كما كانوا عبر التاريخ وعند كل أزمة "سندا قويا للدولة ولحماية لبنان من كل خطر "
حمى الله لبنان واللبنانيين
Just in
18 :07
التلفزيون الإيراني: الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة للكيان الصهيوني وسط غرب إيران
18 :02
القيادة المركزية الأميركية: في سابقة تاريخية استخدمنا صواريخ بريزم البعيدة المدى في القتال بعملية الغضب الملحمي
18 :01
الخطوط الجوية الفرنسية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وبيروت وإليهما حتى 8 آذار
17 :59
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا! تتمة
17 :52
غارة عنيفة على مدينة صور
17 :50
توغل قوة إسرائيلية باتجاه بلدة الضهيرة في القطاع الغربي
EXCLUSIVE
كواليس - خبراء يتخوفون من استخدام أسلحة غير تقليدية ضد إيران
سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها!
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية
المقاومة استهدفت قاعدة تل هشومير بسرب من المسيرات الانقضاضية
المقاومة: استهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركافا في بلدة حولا
أدرعي يهاجم نجل السيد بعنف!
تحذيرٌ من حساب Mossad Arabic على إنستغرام...
مجلس المطارنة الموارنة أيّد قرارات الحكومة وشجب الاعتداءات الإسرائيلية واستنكر التهجير الجماعي لسكان الجنوب
قرارٌ هامّ بشأن السلاح...
توضيح من بلدية كفرعبيدا بشأن تهديد لإخلاء مبنى...
استئناف العمل في قصر عدل بعبدا والتحقيق جارٍ....
توقف حركة المرور عبر المصنع بعد تهديد إسرائيلي باستهدافه!
بعد تلقي أحد الموظفين إتّصالاً... إخلاء مبنى تعاونية موظفي الدولة
تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان!
جلسة لمجلس الوزراء غدا في السرايا..
العدو يحتجز امرأة في منزلها... ومناشدات للجيش اللبناني!
ذعر وهلع في سوق صيدا... ماذا حصل؟!
وهاب يكشف: "دخلنا نفقاً طويلاً جداً"...
إخلاء مبنى في عين الرمانة... ومبنى آخر يسكنه نائب!
استمرار إقفال الجامعة اللبنانية حتى هذا التاريخ...
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
04 March 2026
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
04 March 2026
بيان صادر عن قيادة الجيش... هذا ما جاء فيه!
04 March 2026
بالفيديو - رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: نؤيد توجهات الحكومة لكن دعمنا الفعلي هو للجيش
04 March 2026
برّي مستاء!
04 March 2026
اليونيفيل: إجلاء عائلتين من تل نحاس
04 March 2026
EXCLUSIVE
كواليس - خبراء يتخوفون من استخدام أسلحة غير تقليدية ضد إيران
04 March 2026
تأجيل سباق قطر الافتتاحي لبطولة العالم للتحمل وفورمولا 1 تحت المجهر
04 March 2026
سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها!
04 March 2026
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية
04 March 2026