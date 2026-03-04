عقد النمور اجتماعهم الاسبوعي لبحث التطورات العسكرية على الأراضي اللبنانية جراء ما قام به حزب الله إذ عرض لبنان واللبنانيين وبيئته لخطر الموت والتهجير والدمار منذ انخراطه في حرب إسناد السنوار في غزة وصولا لحرب اسناده لإيران

وفي هذا الصدد يرى النمور انه ان الأوان ان يتخلى الحزب عن دوره العسكري الذي بات خطرا على لبنان وجميع اللبنانيين وندعوه ان يتجاوب وبسرعة مع الدعوات لتسليم سلاحه إلى الجيش ونرى في هذا الأمر حماية للبنان من خطر التدمير. والقتل والتهجير

كما تطرق النمور إلى السكوت المريب والخطير عن بقاء السوريين وباعداد هائلة على الأراضي اللبنانية وهو وجود غير شرعي وغير مبرر على الإطلاق الا اذا كان هناك مؤامرة تحاك ضد لبنان وسلامة أراضيه وبنيه ، وهنا يطالب النمور الجميع من أحزاب وبلديات ومراجع معنية إلى أخذ قرار سريع بترحيل السوريين إلى بلادهم ، والسؤال المطروح لماذا لم يعودوا طالما ان الحرب انتهت في سوريا ، ومطالبتنا هذه ليست الا لحث الجميع إلى اعلان موقف صريح وعلني بموضوع الوجود السوري الخطير داخل مناطقنا وقرانا، والذي يجب وضع حد سريع له مهما كلف الامر .

ويؤكد النمور مجددا وقوفهم إلى جانب رئيس الجمهورية والجيش والقوى الأمنية "هكذا كنا وهكذا نبقى" وهذا ما تعلمناه في مدرسة الرئيس كميل شمعون والقائد الشهيد داني شمعون والشمعونيون اليوم مدعوون ان يكونوا كما كانوا عبر التاريخ وعند كل أزمة "سندا قويا للدولة ولحماية لبنان من كل خطر "

حمى الله لبنان واللبنانيين