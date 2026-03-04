أبدى خبراء في السياسات الإقليمية والدولية مخاوفهم من جنوح الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في ظلّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ونتانياهو الى استخدام أسلحة غير تقليدية وكاسرة للتوازن، إذا استمر الإيرانيون بالمواجهة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وذلك لحسم الحرب سريعاً ودفع إيران للتراجع والتنازل والعودة الى المفاوضات من موقع الضعف لا القوة.