صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان(5)، أعلنت فيه ، "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:20 من ظهر اليوم الأربعاء 04/03/2026 ناقلة جند في قرية حولا بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابة مباشرة:. كما صدر البيان (6) أعلنت فيه "المقاومة الإسلامية"، ان "مجاهديها إستهدفو عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء 04/03/2026 دبابة ميركافا في قرية حولا بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابة مباشرة".