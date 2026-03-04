صدر عن شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:



"تحذّر المديرية العامة للأمن العام اللبنانيين من متابعة حساب Mossad Arabic على تطبيق الإنستغرام أو الإنجرار إلى أي من الإعلانات أو الدعايات التي تقوم بنشرها لإغراء اللبنانيين بهدف التعاون معها".