أعلنت بلدية كفرعبيدا في بيان، أنه" توضيحاً لما جرى من تهديد بإخلاء مبنى باخوس الفغالي في الشارع العام، فقد تلقت قبل ظهر اليوم إحدى السيدات التي تملك شقة في المبنى اتصالا" ممكنن مصدره إيرلندا يطلب منها اخلاء الشقة فوراً.

تحركت شرطة البلدية فوراً وأبلغت الأجهزة الأمنية التي حضرت وتأكدت من جردة النازحين والمقيمين التي كانت قامت بها البلدية وطلبت من الجميع الابتعاد حتى يجري التأكد من صحة التهديد".