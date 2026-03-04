صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل نصار البيان الاتي:



"توضيحاً لموضوع اخلاء قصر عدل بعبدا صباح اليوم ، تبين ان المخاوف كانت نتيجة معلومات مزيفة وتم استئناف العمل مجددا في العدلية والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاتصال المفبرك، واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ويعقد في هذه الأثناء وزير العدل عادل نصار في عدلية بعبدا اجتماعاً مع الرئيسة الاولى ميرنا بيضا، المدعي العام التمييزي سامي صادر وقائد منطقة جبل لبنان العميد عبدو خليل.