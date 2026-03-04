بعد تلقي أحد الموظفين إتّصالاً... إخلاء مبنى تعاونية موظفي الدولة
04 March 2026
source: tayyar.org
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ أحد موظفي الإدارة المركزية في تعاونية موظفي الدولة تلقى اتصالا لإخلاء المبنى، فأبلغ الموظف المدير العام لتعاونية موظفي الدولة نزيه حمود الذي أبلغ بدوره الجهات الأمنية المختصة حيث تمّ إخلاء المبنى بشكل موقت ريثما تتأكد القوى الأمنية من حقيقة الاتصال.
Just in
13 :32
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة مستشار رئيس جمهورية أندرية رحال
13 :30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق بشمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة
13 :27
"القناة 12" الإسرائيلية: إسرائيل قتلت رحمن مقدّم قائد جناح العمليات الخاصة في الحرس الثوري والمسؤول عن محاولة اغتيال ترامب عشية الانتخابات
13 :17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أضرار في المنشآت النووية الإيرانية التي تحتوي مواد نووية ولا خطر لتسرب إشعاعي حاليًّا
13 :14
القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: أمامنا أسبوعان على الأقل من الضربات في إيران
13 :12
غارة إسرائيلية استهدفت مرج حاروف
4 أطعمة قد تساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون
-
04 March 2026
الجيش الإسرائيلي يقتحم عشرات المدن والبلدات في الضفة الغربية
-
04 March 2026
قرارٌ هامّ بشأن السلاح...
-
04 March 2026
أسعار الغاز في أوروبا تواصل صعودها إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات
-
04 March 2026
توضيح من بلدية كفرعبيدا بشأن تهديد لإخلاء مبنى...
-
04 March 2026
استئناف العمل في قصر عدل بعبدا والتحقيق جارٍ....
-
04 March 2026
رئيس الوزراء الإسباني لترامب: لا يمكن التلاعب بمصير الملايين
-
04 March 2026
توقف حركة المرور عبر المصنع بعد تهديد إسرائيلي باستهدافه!
-
04 March 2026
بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي
-
04 March 2026
سوريا ترسل آلاف الجنود لتعزيز الحدود مع لبنان
-
04 March 2026