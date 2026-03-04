أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ أحد موظفي الإدارة المركزية في تعاونية موظفي الدولة تلقى اتصالا لإخلاء المبنى، فأبلغ الموظف المدير العام لتعاونية موظفي الدولة نزيه حمود الذي أبلغ بدوره الجهات الأمنية المختصة حيث تمّ إخلاء المبنى بشكل موقت ريثما تتأكد القوى الأمنية من حقيقة الاتصال.