كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

"تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان

إنّ أنشطة حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. جيش الدفاع لا ينوي إلحاق الأذى بكم.

حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.

أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف.

إلى سكان جنوب لبنان، عليكم التوجّه فورًا إلى شمال نهر الليطاني. لضمان سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال شمالًا إلى وراء نهر الليطاني.

انتبهوا، إنّ أي تحرّك جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر."