Tayyar Article

الوكالة الوطنية: تشهد بلدة الخيام قصفاً مدفعياً مستمراً فيما توغّل جيش العدو الإسرائيلي إلى داخل البلدة وتمركز قرب المعتقل

  • 04 March 2026
  • 33 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

