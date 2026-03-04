إخلاء مبنى في عين الرمانة... ومبنى آخر يسكنه نائب!
04 March 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
أفادت معلومات الـOTV عن "إخلاء مبنى قرب الدفاع المدني في عين الرمانة بسبب ورود تهديدات."
وقالت "الجديد" عن ورود اتصال تهديد للمبنى الذي يسكنه نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت في بربور بيروت ويتم إخلاؤه حاليا.
Just in
12 :01
غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا بعد تعرضها لانفجارات مفاجئة! تتمة
11 :58
صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
11 :55
وزارة الدفاع السري لانكية: فقدان 101 وإصابة 78 آخرين بعد استهداف غواصة لسفينة تابعة للبحرية الإيرانية قبالة سواحل البلاد
11 :49
الوكالة الوطنية: تشهد بلدة الخيام قصفاً مدفعياً مستمراً فيما توغّل جيش العدو الإسرائيلي إلى داخل البلدة وتمركز قرب المعتقل
11 :46
"رويترز" عن مصدرين: منشأة رأس تنورة التابعة لأرامكو السعودية تعرضت لهجوم جديد بمقذوف مجهول
11 :43
جلسة لمجلس الوزراء غدا في السرايا.. تتمة
