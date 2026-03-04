صدر عن الجامعة اللبنانية البيان التالي:



"نظرًا لتطور الأوضاع الأمنية في البلاد، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران استمرار إقفال الجامعة اللبنانية بكافة وحداتها وفروعها والإدارة المركزية حتى مساء الأحد المقبل، على أن تتم مواكبة المستجدات في بيانات متلاحقة".