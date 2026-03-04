شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة إستهدفت مبنًا سكنيًا في حي العسيرة في بعلبك، وافادت معلومات "الجديد" بنقل 4 شهداء و11 جريح الى مستشفى دار الأمل في بعلبك. وبحسب المعلومات عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة بحثًا عن مفقودين تحت الركام.

